ООО «Ягоды Югры» и ASV OVERSEAS PRIVATE LIMITED подписали меморандум о сотрудничестве
Наталья-Тэлинэ Чайникова-Вахрушева, директор ООО «Ягоды Югры», и Санила Джейн, директор ASV, подписали меморандум для развития сотрудничества и установления долгосрочных партнерских отношений в области экологически ответственной добычи и сбыта сфагнового мха, а также сбыта ягод и осуществления любой иной связанной с ними деятельности.
«В процессе подготовки наших плантации мох не используется в производстве, а просто убирается вручную. Мы специально выбирали болотистую территорию, которая примыкает к нашим «маточникам», чтобы можно было расширить посадки по болотной клюкве, голубике и княженике. Отработали свою агропрактику, селекцию, выявили лидеров из 9 сортов клюквы, мы можем 4-5 сортов смело вводить в товарные плантации», – поделилась Наталья-Тэлинэ Чайникова-Вахрушева, учредитель ООО «Ягоды Югры».
Источник: Фонд развития Югры