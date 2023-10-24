Форма поиска

Для слабовидящих

ООО «Ягоды Югры» и ASV OVERSEAS PRIVATE LIMITED подписали меморандум о сотрудничестве

24.10.2023

Наталья-Тэлинэ Чайникова-Вахрушева, директор ООО «Ягоды Югры», и Санила Джейн, директор ASV, подписали меморандум для развития сотрудничества и установления долгосрочных партнерских отношений в области экологически ответственной добычи и сбыта сфагнового мха, а также сбыта ягод и осуществления любой иной связанной с ними деятельности.

«В процессе подготовки наших плантации мох не используется в производстве, а просто убирается вручную. Мы специально выбирали болотистую территорию, которая примыкает к нашим «маточникам», чтобы можно было расширить посадки по болотной клюкве, голубике и княженике. Отработали свою агропрактику, селекцию, выявили лидеров из 9 сортов клюквы, мы можем 4-5 сортов смело вводить в товарные плантации», – поделилась Наталья-Тэлинэ Чайникова-Вахрушева, учредитель ООО «Ягоды Югры».

Источник: Фонд развития Югры

24.10.2023

24.10.2023