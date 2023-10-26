Ежегодно более 3 тысяч женщин посещают кабинет патологии шейки матки Центра охраны материнства и детства
Посещаемость кабинета патологии шейки матки находится на высоком уровне в течение многих лет. Так, в прошлом году его посетили 3086 женщин. Из них более половины прошли кольпоскопию. «С помощью кольпоскопа, оснащённого системой линз и подсветки, гинекологи проводят детальное исследование тканей влагалища, вульвы и шейки под многократным увеличением – в 8–40 раз. Никаких болей при этом пациентка не испытывает», - рассказывает врач акушер-гинеколог кабинета патологии шейки матки, заведующая консультационно-диагностическим отделением Центра охраны материнства и детства Ирина Конарева.
В среднем в год проводят 1800 кольпоскопий. Из них в 300 случаев требуется биопсия шейки, из 300 биопсий, в 18% выявляется предрак и рак шейки матки.
Отметим, что заболевания шейки матки, в том числе и рак, не являются препятствием для родов и беременности. Просто таких пациенток гинекологи ведут совместно с онкологами. Это необходимо для того, чтобы контролировать, своевременно выявлять рецидивы заболевания и сохранить детородную функцию. Кроме того, специалисты кабинета патологии шейки матки занимаются динамическим наблюдением женщин, которые прошли лечение и выздоровели. «Ежегодно в нашем кабинете наблюдаются порядка 20-25 пациентов с раком шейки матки, которые успешно выносили и родили здоровых детей», - отмечает Ирина Конарева.
Пройти обследование и получить консультацию можно по направлению из женской консультации по месту жительства. Порядок посещения регламентируется клиническими рекомендациями. Показаниями для консультации и выполнения кольпоскопии являются: аномальный цитологический мазок, положительный тест на папиллома-вирусную инфекцию и наличие видимых изменений на шейке матки, которые видит акушер-гинеколог при первичном осмотре и также наличие в анамнезе заболеваний, которые были вызваны ВПЧ, дисплазии шейки матки 1,2, 3 степени и рак шейки матки.
Отметим, кабинет оснащен самым современным оборудованием. Имеются все необходимые расходные материалы, весь инструментарий для диагностики и лечения. Врачи и медсестры регулярно повышают свои знания и проходят сертификацию.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214