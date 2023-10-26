Депутаты одобрили три законопроекта
Председатель Думы Югры Борис Хохряков подписал постановления о внесении изменений в законы автономного округа. «Депутаты рассмотрели и одобрили их в заочном формате, – пояснил спикер окружной Думы. – Все эти законопроекты приводят окружное законодательство в соответствие с федеральным».
Приводятся в соответствие с федеральным законодательством окружные законы о регулировании отдельных вопросов в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности и о дорожном фонде.
Исключается из полномочий Правительства региона полномочие по определению размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. А также добавляются источники формирования дорожного фонда региона – за счет доходов от штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства, за исключением доходов, установленных окружным законом, в виде единых нормативов отчислений от штрафов, за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства в местные бюджеты, подлежащие зачислению в бюджет автономного округа.
Приняты изменения в закон о пользовании участками недр местного значения. Включены нормы, устанавливающие, что пользователями недр на участках недр местного значения могут быть юридические лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве.
Также вносится ряд поправок, уточняющих порядок проведения процедуры оформления прав на пользование недрами.
Одобрены изменения в закон о регулировании отдельных вопросов в области охраны окружающей среды. Правительство округа наделяется новым полномочием по определению способа расчета объема или массы твердых коммунальных отходов для расчетов по договорам на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, утверждению порядка выбора способа расчета объема по договорам на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором. Также Правительство округа будет иметь право обследования и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде, за исключением оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на жизнь и здоровье граждан.
Кроме этого, уточняются полномочия Правительства в части выявления объектов накопленного вреда окружающей среде и организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры