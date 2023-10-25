Строительство четырех образовательных объектов завершается в Югре
В правительстве Югры прошло заседание координационного совета по вопросам строительства объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, которое провел заместитель губернатора Азат Ислаев.
Были рассмотрены вопросы строительства объектов образования в рамках реализации государственной программы автономного округа «Развитие образования» нацпроекта «Образование».
Заместитель главы Кондинского района Александр Уланов рассказал, что в школе-детском саду в деревне Ушья срок завершения строительства — до 15 ноября. «На объекте завершены работы по облицовке керамической плиткой полов, покраске стен и потолков в помещениях школы, монтажу лифтового оборудования, ограждению территории школы, устройству покрытий из резиновой крошки полосы препятствий и спортивно-гимнастических площадок, площадки для подвижных игр. Ведутся работы по монтажу конструкций потолков, светильников на козырьках входов здания, работы по отделке цоколя. Общая готовность объекта составляет 92 %».
В поселке Половинка завершается реконструкция школы на 170 учащихся с пристроем для размещения групп детского сада на 85 мест. Все строительно-монтажные работы на объекте завершены, строители приступили к монтажу технологического оборудования и инвентаря. Итоговая проверка службой жилищного и строительного надзора Югры назначена на 10 ноября. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 29 ноября.
Также в конце ноября планируется ввод в эксплуатацию второго блока на 600 учащихся гимназии № 1 в Ханты-Мансийске. В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству теплого перехода, входной группы, монтажу внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, систем вентиляции и электроснабжения, подвесного потолка, лифтового оборудования, котельной, завершаются отделочные работы, благоустройство территории. Общая строительная готовность — 96 %.
Образовательно-культурный комплекс в деревне Хулимсунт Березовского района будет состоять из общеобразовательной школы на 140 мест и детской школы искусств на 75 мест. По словам главы Березовского района Павла Артеева, ведутся облицовочные работы входных крылец, внутренние отделочные работы, устройство систем вентиляции. «Готовность объекта — 84 %», — уточнил глава муниципального образования.
Комментируя ситуацию, Азат Ислаев обратил внимание на необходимость ускорения строительных работ, которые должны быть завершены до конца ноября. «Сейчас необходимо сосредоточиться на вводе здания, материалы для этого есть», — отметил заместитель губернатора.
В завершение вопроса по образовательным объектам глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко проинформировал о ходе работ на строительстве в квартале 21 города детского сада на 320 мест. «Планируемый срок окончания строительно-монтажных работ на объекте — декабрь 2023 года, — сообщил глава города. — Ввод объекта в эксплуатацию — февраль 2024 года. Строительная готовность — 57 %. У службы жилищного и строительного надзора замечаний по строительству объекта нет».
Исполняющий обязанности директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры Александр Барышев рассказал о реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой по защите прав участников долевого строительства в Югре. «В реестре остаются шесть проблемных объектов — по три в Сургуте и в Нефтеюганске, — отметил докладчик. — В Сургуте строительная готовность дома № 2 ЖК “Уютный” составляет 55 %. Ведутся работы по изготовлению лестничных маршей, кладке внутренних перегородок, фасада. Строительная готовность дома № 6 — 22,6 %. Продолжается прием заявлений граждан по выбору квартир в других новостройках. Ввод в эксплуатацию паркинга ЖК “Возрождение” запланирован на 30 октября, проходит итоговая проверка».
В Нефтеюганске готовность первого блока-секции дома № 53 в 16а микрорайоне — 62 %, работы по устройству кровли, монтажу лифтового оборудования, фасадные работы ведутся в соответствии с графиком. Готовность второго блока-секции — 18,5 %. Готовность дома № 14/1 в третьем микрорайоне — 30 %.
Азат Ислаев отметил положительную динамику по реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой по защите прав участников долевого строительства. «Однако предстоит еще большая работа, прежде чем проблему можно будет считать решенной, — подчеркнул заместитель губернатора. — Максимально мобилизуемся по каждому объекту».