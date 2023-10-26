Александр Новьюхов выступил модератором рабочего совещания на площадке Совета Федерации

Правительство Югры в рамках очередного заседания, которое прошло под председательством главы региона Натальи Комаровой, одобрило создание сразу двух новых организационных комитетов — по подготовке и проведению Международной физической олимпиады с участием стран СНГ, ШОС, БРИКС, а также II Всеросс