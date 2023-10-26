Александр Новьюхов выступил модератором рабочего совещания на площадке Совета Федерации
Всестороннее рассмотрение вопросов профилактики и предупреждения коррупционных правонарушений продолжает Комитет по Регламенту и организации парламентской деятельности.
Темой прошедшего мероприятия стали государственные закупки, которые остаются крайне уязвимыми для коррупционных проявлений. По видеосвязи к участию в рабочем совещании подключились представители 50 регионов, профильного управления Администрации Президента РФ, Счетной палаты РФ, Генеральной прокуратуры России.
Анализ региональной практики в данной сфере позволяет сделать вывод, что среди основных нарушений в закупочной деятельности наиболее частым является завышение стоимости исполнения контрактов, неправомерное заключение сделок с единственным поставщиком.
Как отметил сенатор, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов, подобные действия наносят не только существенный экономический урон государству, но имеют острые социальные последствия – в обществе формируется стереотип коррумпированности государственных закупок.
Деформация конкурентных основ закупочной деятельности порождает еще одно негативное последствие – создание барьеров для входа на рынок. Как результат – порядочные поставщики нередко отказываются от участия в закупках, а их место занимают нечестные организации.
«Для решения проблемы требуется комплексный подход. Он включает мероприятия по дальнейшему развитию государственного контроля сферы, повышению компетенций всех участников закупок, внедрению цифровых продуктов с элементами машинного обучения, донастройки антикоррупционной правовой базы. Уверен, что совместные усилия и выбранный вектор работы принесут ожидаемый результат», – подчеркнул парламентарий.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника сенатора
Совета Федерации ФС РФ