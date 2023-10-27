В 2024 году Социальный фонд направит на выплаты россиянам 16 триллионов рублей
Председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков сегодня выступил с докладом в Государственной думе, где представил проект основных параметров бюджета фонда на предстоящие три года. Законопроект, определяющий источники и направления расходов СФР в перспективе следующего финансового года, а также планового периода 2025 – 2026 годов, депутаты сегодня одобрили в первом чтении.
Доходы фонда в следующем году составят чуть более 16 трлн рублей. Расходы на 2024 год определены в объеме 16,2 трлн рублей. «Бюджет фонда не предусматривает перекрестного финансирования между разными видами страхования. Доходы и расходы по ним сформированы отдельно исходя из среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации», - отметил председатель СФР.
Самым крупным направлением расходов СФР является пенсионное обеспечение. «На выплату страховых пенсий будет направлено свыше 10 трлн рублей. Выплата пенсий заложена в бюджете с учетом всех плановых индексаций в течение года, включая повышение на 7,5% страховой пенсии – основного вида пенсионного обеспечения в России». Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастет на 1,6 тыс. рублей и составит 23,4 тыс. рублей, - рассказал Сергей Чирков.
Благодаря введению с этого года единой базы для начисления страховых взносов, в 2024-м объем расходов на выплаты по больничным листам будет увеличен на 54%, до 678,4 млрд рублей. Такой рост обеспечен за счет увеличения больничных и декретных выплат, максимальный размер которых в следующем году станет больше в полтора раза, а в 2025 году увеличится уже в два раза.
В целом на обязательное социальное страхование в части выплат по временной нетрудоспособности и материнству расходы в следующем году составят 1,2 трлн рублей. Максимальный размер выплат по больничному листу определен на уровне 122,8 тыс. рублей в месяц (на 39,6 тыс. рублей больше, чем в текущем году – 83,2 тыс.).
Сергей Чирков рассказал, что одним из ключевых и приоритетных направлений бюджета Соцфонда являются выплаты семьям с детьми. Всего на охрану семьи и детства в следующем году предлагается направить 2,2 трлн рублей, что выше расходов текущего года на 300 млрд рублей. На ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предусмотрено 1,6 трлн рублей. Размер материнского капитала в 2024 году составит 631 тыс. рублей при появлении первого ребенка и 833,8 тыс. рублей на второго ребенка.
В бюджете Социального фонда на ближайшие годы увеличен объем трансфертов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. В 2024 году расходы на это составят 55,8 млрд рублей, что выше соответствующего показателя нынешнего бюджета на 13,5 млрд рублей.
В заключение выступления Сергей Чирков отметил, что законопроект бюджета Социального фонда учитывает расходы на все социальные обязательства по выплате пенсий, пособий и мерам социальной поддержки, в том числе в Донецкой и Луганской республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Запланированные доходы и расходы фонда позволят в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами. Председатель СФР заверил, что фонд продолжит оказывать социальную поддержку гражданам по принципам социального казначейства.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре