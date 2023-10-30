В Нижневартовске прошли мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы с инсультом

Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявляет приём заявок и документов от кандидатов для участия в конкурсном отборе на включение в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих