В Нижневартовске прошли мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы с инсультом
В рамках медицинской профилактической акции были организованы День открытых дверей у врача-невролога, где каждый желающий мог получить консультацию специалиста по вопросам профилактики и раннего выявления инсульта, а также обследование в Центре здоровья, включающее измерение артериального и внутриглазного давления, определение уровня холестерина в крови.
В ходе акции к медицинским работникам обратились и прошли обследование 58 человек в возрасте от 30 до 79 лет, среди которых 21 мужчина и 37 женщин. Это говорит о том, что сознание важности заботы о своем здоровье и профилактике заболеваний среди жителей очень высоко.
В результате обследований высокие показатели артериального давления выявлены у 12 человек, холестерина - у 4 человек и внутриглазного давления - у двоих. Благодаря своевременному выявлению этих отклонений, стало возможным предпринять необходимые меры для их коррекции и предотвратить развитие серьезных заболеваний, включая инсульт.
Прием невролога посетили 24 человека - 17 мужчин и 7 женщин, которые получили профильную медицинскую помощь и рекомендации по дальнейшему наблюдению за своим здоровьем.
Как рассказала инструктор по гигиеническому воспитанию поликлиники №1 Наталья Устьянцева, инсульт – это серьезное и опасное состояние, которое может привести к тяжелым последствиям и инвалидности. Однако, многие случаи инсульта могут быть предотвращены, если соблюдать определенные профилактические меры. Вот три основных аспекта профилактики инсульта: здоровый образ жизни, контроль факторов риска и своевременное обращение за помощью.
«Помните, что профилактика инсульта начинается с вас. Принимайте ответственность за свое здоровье, следуйте рекомендациям врачей и ведите здоровый образ жизни. Это поможет снизить риск развития инсульта и поддерживать здоровье в целости и сохранности», - отметила медицинский специалист.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214