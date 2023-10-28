В Ханты-Мансийском районе завершается строительство еще одного ФАПа
Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает серию поездок в муниципалитеты автономного округа, нацеленных на определение приоритетов развития каждой территории в преддверие ежегодного отчёта о результатах деятельности правительства Югры за 2023 год, инвестиционного послания и ежегодного обращения к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам думы автономного округа. Сегодня Наталья Комарова встретилась с жителями Ханты-Мансийского района.
Модераторами мероприятия выступили волонтёр, соучредитель АНО «Возрождение», руководитель муниципального центра управления района Анастасия Рясная и член общественной молодежной палаты при думе Ханты-Мансийского района Макар Печников. Эфир сопровождала сурдопереводчик Ирина Баянова.
Приветствуя югорчан, губернатор отметила, что главная задача беседы — подвести итоги уходящего 2023 года и актуализировать решения на следующий период. Наталья Комарова обратила внимание, что по прогнозным оценкам в 2023 году, в сравнении с показателями прошлого года, в Ханты-Мансийском районе на 5,9% фиксируется рост инвестиций крупных и средних предприятий, на 1,9% — оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, объём произведенной сельскохозяйственной продукции — на 4,2%. Число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 5,3%, а численность занятых в сфере предпринимательства увеличилась на 24%.
«В этом году выполнено благоустройство 22 территорий. Команда района использует при этом разные механизмы: федеральное финансирование, инициативное бюджетирование, сотрудничество с предприятиями-недропользователями. При участии компаний отрасли до конца года будет завершено благоустройство ещё четырех территорий», — отметила Наталья Комарова.
В этом году в муниципалитете заменены 2092 метра ветхих инженерных сетей, отремонтированы два водозаборных очистных сооружения в сёлах Троица и Елизарово. Завершается реконструкция очистных сооружений в Горноправдинске — их мощность увеличится с 1300 до 2000 кубометров в сутки. Построена подъездная дорога к селу Батово.
«Это важный проект с точки зрения повышения транспортной доступности населённого пункта. Работы выполнены за счёт средств районного, окружного бюджетов», — подчеркнула губернатор Югры.
По данным тепловой карты Центра управления регионом, на сегодняшний день большинство обращений жителей Ханты-Мансийского района связаны со здравоохранением, образованием, благоустройством, дорогами и ЖКХ.
Чаще всего граждане интересовались строительством фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях муниципалитета. Как отметила Наталья Комарова, в эксплуатацию ФАПы уже введены в посёлке Кирпичном, деревне Согом, селе Реполово. До конца года ФАП появится и в селе Цингалы.
Жители Шапши спрашивали о сроках появления в деревне новой школы. По словам главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина, данный проект включён в Карту развития Югры. «На 2023–2024 годы запланированы разработка проектно-сметной документации и начало строительства. Все базовые условия для этого созданы», — подчеркнул Кирилл Минулин.
Также в ходе встречи с благодарностями правительству Югры, администрации муниципалитета за поддержку участников СВО выступили их родственники. «Ребята очень благодарны Югре и вам, Наталья Владимировна, как губернатору за всестороннюю поддержку — моральную, гуманитарную. Регион много делает для своих героев», — отметила жительница Селиярово.
В свою очередь Наталья Комарова обратила внимание, что такая благодарность наших земляков — заслуга всех югорчан. «Мы все вместе делаем эту работу. Поэтому где бы мы, югорчане, ни находились, какую бы государственную задачу ни выполняли, мы знаем, что у нас есть корни и те, на кого мы можем опереться», — выразила мнение губернатор.
Ещё одно направление встречи — планирование работы на 2024 год. По словам Натальи Комаровой, основа этой деятельности — предложения из Карты развития Югры, народной программы, сформированной с учётом наказов жителей региона. В документ вошли 26 проектов Ханты-Мансийского района, из которых семь уже реализованы, в текущем году будут завершены ещё два.
Среди приоритетных: строительство дома культуры в посёлке Горноправдинске; строительство дороги до деревни Белогорье, посёлка Луговского, села Троица; строительство школы с пришкольным интернатом в деревне Шапше; создание сельскохозяйственных кооперативов в Горноправдинске, Кирпичном, Бобровском, Луговском, Реполово, Елизарово; газификация Ханты-Мансийского района.
«Для 126 домовладений в десяти населённых пунктах района уже обеспечена возможность присоединения к газораспределительным сетям. Всего в районе планируется обеспечить возможность подключения для 148 домовладений», — обратила внимание Наталья Комарова.
В рамках нового формата общения губернатора Югры с жителями проходят опросы, посвящённые достижениям района и приоритетам развития на 2024 год. Участники встречи, присутствующие в зале и наблюдающие за беседой онлайн, смогли поделиться мнением с помощью специального QR-кода. Предложения, которые получат наибольшую поддержку в ходе открытых встреч и голосования, будут учтены при подготовке отчёта за 2023 год, обращения губернатора и инвестиционного послания на 2024 год. Голосование проходит на портале «Открытый регион — Югра» и будет доступно для жителей в течение недели после проведения встречи с жителями.
Отметим, что у жителей Ханты-Мансийского района, которые по какой-либо причине не смогли обратиться к губернатору лично, также была возможность до и после завершения встречи задать вопросы на консультационных площадках специалистам администрации, представителям исполнительных органов власти и фонда «Защитники Отечества». Для граждан, которые пришли с личными вопросами к главе региона, Наталья Комарова провела персональные приёмы.
В завершение встречи Наталья Комарова поздравила жителей Ханты-Мансийского района с наступающими праздниками — Днём народного единства и 100-летием со дня образования муниципалитета.
«Развитие Ханты-Мансийского района — это успех каждого его жителя. А все вы — часть Команды Югры, Команды России и Команды Президента России Владимира Путина. Такая ответственность», — резюмировала губернатор.
Запись трансляции встречи можно посмотреть в официальной группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».
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