МФЦ Югры перешли на единый номер горячей линии 112
29.10.2023
Для более удобного и оперативного обслуживания вызовов горячая линия МФЦ перешла с номера 8-800-101-000-1 на единый номер 122 (доб. 4).
Набрав его с любого мобильного или стационарного телефона можно узнать о работе центров, получить консультацию о государственных и муниципальных услугах, уточнить готовность заявлений. Звонок бесплатный.
Также можно узнать о работе окружных многофункциональных центров в чат-боте в «Телеграме» https://t.me/ugramfc_bot
29.10.2023
29.10.2023