Гуманитарный проект из Югры вышел в финал международной премии
Гуманитарный проект «Тепло для солдата Z» жителя Нефтеюганска Аваза Балаева отобрали из более 40 тысяч заявок на Международную премии «МЫВМЕСТЕ-2023». Поддержать его в финальном голосовании призвала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.
«Премия учреждена Федеральным агентством по делам молодежи по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В этом году от югорчан были поданы 472 заявки по 11 номинациям, в финал вышел один проект из Югры. Остается ключевой этап финала Премии – народное голосование», - говорится на странице губернатора ХМАО в соцсети VK.
Комарова также пишет, что проект «Тепло для солдата Z» заключается в оказании гуманитарной помощи нашим бойцам, работникам и пациентам госпиталей, а также жителям территорий в зоне проведения специальной военной операции. Аваз Балаев объединил работы по пошиву обмундирования и маскировочных сетей двух волонтерских групп города. Кроме того, участники проекта создали в социальных сетях сообщество «Барахолка Z», где жители Нефтеюганска продают одежду, обувь и другие вещи в хорошем состоянии по принципу «сэконд-хэнд». Средства от продажи используются на оплату грузоперевозок для нужд СВО. Проголосовать за его проект на премии можно по ссылке https://dobro.ru/project/10079819. Награды победителям в начале декабря на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве вручит президент России Владимир Путин.
В Нефтеюганске реализуют разные благотворительные инициативы. Так, РИЦ «Югра» уже сообщал о фестивале «ПёсФест», где бездомные животные находят хозяев.