Врачи ультразвуковой диагностики отметили свой профессиональный праздник
Это профессионалы, которые используют ультразвуковые технологии для обнаружения заболеваний и отслеживания развития плода во время беременности. Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики является структурным подразделением БУ «Когалымская городская больница». В 2021 году произошло присоединение службы УЗД в состав отделения функциональной диагностики. Имеются кабинеты и в женской консультации, во взрослой поликлинике и в условиях стационара. Оснащение отделения продвинулось вперед: 5 стационарных аппаратов экспертного класса, 4 портативных аппаратов с высокой разрешающей способностью.
Врачи являются неотъемлемой частью современной медицины и играют важную роль в сохранении здоровья когалымчан. В год в отделении выполняется более 50 тысяч обследований всех возрастных групп - от новорожденных до пациентов пожилого возраста. Это основные исследования, такие как: УЗИ органов брюшной полости (более 15 тысяч исследований в год), почек (более 8 тысяч исследований в год), предстательной железы (400 исследований в год), щитовидной (1400 исследований в год), молочных желез (800 исследований в год) и лимфатических узлов (500 исследований в год); а также специализированные методики – эхокардиография (более 4000 исследований в год), исследования сосудов всех областей (4500 исследований в год), костно-суставной системы (500 исследований в год).
Работа организована с пациентами, как амбулаторного профиля, так и проходящими лечение в отделениях стационара. Исследования проводятся в кабинетах отделения, и у постели пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе в палате реанимации для новорожденных детей. Благодаря своим навыкам и знаниям врачи могут обнаружить различные патологии и заболевания на ранних стадиях, что позволяет начать лечение вовремя и повышает шансы на полное выздоровление.
Ультразвуковая диагностика включена во все национальные проекты Минздрава РФ - это и профилактические осмотры детей дошкольного и школьного возраста, и диспансерные осмотры детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; неонатальный скрининг детей 1 года жизни; скрининг заболеваний молочных желез у женщин и т.д.
С каждым годом растет потребность в количестве ультразвуковых исследований. Коллектив отделения функциональной и ультразвуковой диагностики прилагает все усилия для улучшения доступности ультразвуковых исследований и уменьшения сроков их ожидания.
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