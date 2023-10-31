В Югре формируется резерв управленческих кадров
Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявляет приём заявок и документов от кандидатов для участия в конкурсном отборе на включение в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в исполнительных органах автономного округа.
У кандидатов, подавших заявку и документы на конкурс, не имеющих ограничений, связанных с прохождением государственной гражданской службы, будет оценён уровень соответствия квалификационным и иным требованиям.
На тестировании кандидатам предстоит подтвердить необходимый профессиональный уровень и пройти:
- оценку уровня знаний законодательства о государственной гражданской службе и противодействии коррупции;
- оценку уровня владения русским языком;
- оценку уровня знаний и навыков использования информационно-коммуникационных технологий;
- комплексную оценку управленческого потенциала и личностно-профессиональных компетенций, склонности к совершению коррупционных правонарушений;
- собеседование на основе мотивационного эссе.
Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на конкурс, нажав на кнопку «Откликнуться», перейти в раздел «Мои конкурсы», скачать и заполнить анкету, заявление, согласие на обработку персональных данных.
Приём заявок и документов осуществляется с 23 октября 2023 года по 12 ноября 2023 года включительно.
Заявки кандидатов с согласием на обработку персональных данных и приложением необходимых документов в формате .zip, .rar необходимо загрузить для проверки на Управленческий Портал «Команда Югры» во вкладку «Проект» в разделе «Мои конкурсы».
Отбор проводится в порядке, определённом постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2010 № 248 «О порядке формирования резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Контактные лица:
- Журавлева Наталья Александровна – начальник отдела подбора и оценки персонала Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.: (3467) 360 - 186 (доб.1779), e-mail: ZhuravlevaNA@admhmao.ru.
- Слинкина Ирина Александровна – заместитель начальника отдела подбора и оценки персонала Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.: (3467) 360 - 186 (доб.1720), e-mail: SlinkinaIA@admhmao.ru.