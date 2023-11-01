Борис Хохряков поздравил музей Нижневартовска с полувековым юбилеем
Сегодня 50 лет исполняется Нижневартовскому краеведческому музею имени Т.Д. Шуваева. Учреждение было создано на общественных началах учителем истории Тимофеем Дмитриевичем Шуваевым. Свою официальную историю отсчитывает с 1 ноября 1973 года.
Нижневартовский краеведческий музей – один из старейших в округе после Музея природы и человека в Ханты-Мансийске и Сургутского краеведческого музея. Входит в тройку крупнейших по объему музейного фонда музеев округа – насчитывает более 42 тысяч предметов. Среди них коллекции археологии и палеонтологии, нумизматики, коллекции этнографии ваховских ханты и лесных ненцев, этнографии русских, коллекция произведений изобразительного искусства, уникальных документов по истории города, охватывающая период от начала ХХ века до наших дней, обширная коллекция по истории техники и уникальная археологическая находка – деревянное судно начала 19 века «Кирьясская барка».
«Эта дата наглядно свидетельствует о том, что музей прошел долгий путь становления и развития, превратившись в современное учреждение культуры, которое в деталях раскрывает историю столицы Самотлора, – отметил, поздравляя коллектив учреждения, Борис Хохряков. – Благодаря вашему кропотливому, подвижническому труду музей стал центром притяжения для всех, кто интересуется историей, культурой, духовной жизнью нижневартовской земли. За полвека сделано действительно многое, но, самое главное, вам удалось сберечь для потомков богатейшее наследие своей малой родины».
Борис Хохряков поблагодарил сотрудников за многогранную работу, верность избранной стезе, профессиональное мастерство.
Стоит отметить, что музей идет в ногу со временем и активно внедряет информационные технологии, сформирован электронный каталог музейных коллекций. Коллекции Нижневартовского музея представлены в Государственном каталоге музейного фонда РФ, на региональном портале «Музеи Югры», официальном на сайте учреждения. Он стал хорошей базой для производственной практики студентов нижневартовских вузов: историков, документоведов, специалистов в области сервиса и туризма, художников.
Музей активно участвует в жизни города, а горожане поддерживают его, передавая в дар документы и предметы из личных коллекций, посещая выставки и мероприятия.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры