Дом ребенка вновь открывает двери и приглашает гостей

Сегодня 50 лет исполняется Нижневартовскому краеведческому музею имени Т.Д. Шуваева. Учреждение было создано на общественных началах учителем истории Тимофеем Дмитриевичем Шуваевым. Свою официальную историю отсчитывает с 1 ноября 1973 года.

