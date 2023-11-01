Дом ребенка вновь открывает двери и приглашает гостей
Акция «День открытых дверей» состоялась в КУ «Урайский специализированный Дом ребенка». «Это акция проводится ежегодно. Ее цель заключается в информированности специалистов и населения об условиях проживания воспитанников, проводимой комплексной медико-психолого-педагогической реабилитации детей в условиях Дома ребенка», - поделилась главный врач учреждения Юлия Нещерет.
Была показана работа отделения медицинской реабилитации, представлены индивидуально-коррекционные занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми раннего возраста. В рамках мероприятия проведены мастер-классы педагогов, продемонстрированы методические пособия, организованы индивидуальные консультации специалистов Дома ребенка.
Более 40 человек посетили учреждение и приняли участие в акции. Среди гостей были представители социальной защиты, образования, здравоохранения. Мероприятие посетила делегация из Департамента социальной защиты Югры во главе с первым заместителем директора Светланой Кругловой.
Работа всего коллектива Дома ребенка получила высокую оценку от участников акции. Сегодня перед учреждением стоит поиск новых перспективных путей развития.
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