Прими участие во Всероссийской акции "Большой этнографический диктант-2023"
C 3 по 8 ноября 2023 года Федеральное агентство по делам национальностей проводит VIII Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант».
Цель Международной просветительской акции - привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации, а также поднимает уровень этнографической грамотности населения.
Участниками Акции ежегодно становятся жители России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства.
Результаты Акции будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2023 года.
Приглашаем принять участие в «Большом этнографическом диктанте».
Более подробную информацию о правилах участия можно получить на сайте Акции www.miretno.ru и в официальной группе ВКонтакте – https://vk.com/miretno.