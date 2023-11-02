В коллективе Октябрьской районной больницы очередное пополнение
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами является одним из важных направлений национального проекта «Здравоохранение». В районе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленные на решение кадровых вопросов в сельской медицине. В этом году поддержкой воспользовались четыре специалиста.
Один из них - Гаджи Гаджиев – врач-хирург первой категории. Он начал свою трудовую деятельность после окончания Астраханской государственной медицинской академии по специальности «лечебное дело». С 2010 по 2011 год проходил интернатуру по детской хирургии в Областной детской клинической больнице г. Астрахань. Работал врачом-хирургом в Няганской детской поликлинике, Няганской окружной больнице, окружной клинической больнице г. Ханты-Мансийск и преподавателем в Ханты-Мансийской Государственной медицинской академии. Доктор проводит широкий спектр хирургических операций. Особенно хорошо владеет малоинвазивным, лапароскопическим методом хирургического вмешательства, который является менее травматичным для пациентов. В больницу врач приехал по приглашению, является участником программы «Земский доктор». При трудоустройстве ему было предоставлено служебное жилье.
Добавим, в Октябрьском районе ведется системная работа по укреплению и обновлению кадрового состава в медучреждениях. В период с 2020 по 2023 год в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» было принято 20 врачей и 2 фельдшера.