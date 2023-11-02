В России выдано 200 миллионов электронных больничных
Социальный фонд в октябре оформил 200-миллионный листок временной нетрудоспособности в электронной форме. Юбилейный больничный выписали в одной из районных больниц Свердловской области. Полный переход на электронные листки в России произошел с 2022 года. Благодаря им взаимодействие между пациентами, врачами и работодателями стало проще и быстрее.
Отделением Социального фонда Росси по ХМАО-Югре с 2022 года оплачено 1 258 459 листков временной нетрудоспособности в электронной форме, из них – 548 378 больничных было оплачено с начала 2023 года.
Компании получают данные о больничных листах в цифровом виде, что снижает объем бумажной работы и вероятность сделать ошибку при заполнении сведений. Работники в свою очередь получают выплаты по нетрудоспособности без обращений и подачи каких-либо документов. После того как медицинская организация закрывает больничный, а в Социальный фонд приходят необходимые сведения, пособие назначается в течение 10 дней.
Переход на электронный формат также предоставил работникам постоянный доступ к информации о больничных выплатах. Соответствующие данные теперь всегда доступны в личном кабинете на портале госуслуг. Здесь легко отслеживать сведения об открытии больничного листа, его продлении, закрытии, размере и прочей информации.
Цифровой формат, помимо этого, поспособствовал отказу от справок о зарплате для расчета больничных выплат. С 2023 года организации могут не выдавать такой документ, а работники могут не представлять его по новому месту работы. Социальный фонд получает все необходимые сведения из Федеральной налоговой службы. В результате из медицинских организаций приходят данные о закрытии больничного, из ФНС – данные о зарплате, после чего фонд может рассчитать пособие по временной нетрудоспособности, чтобы напрямую без участия работодателя перечислить денежные средства.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре