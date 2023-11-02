Отделение СФР по ХМАО-Югре проактивно назначило более 2 тысяч пенсий по инвалидности в 2023 году
С начала года Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре в беззаявительном порядке назначило пенсии по инвалидности более 2 тысячам жителей региона. Гражданам не нужно было обращаться лично в СФР за их установлением. Региональное ОСФР проактивно принимало решение о назначении пенсии на основании сведений медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установленной инвалидности направлялась органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего Отделение фонда в течение 5 рабочих дней оформляло пенсию. Гражданину при этом направлялось соответствующее уведомление в личный кабинет на портале Госуслуг либо по почте.
Кроме назначения пенсий, Отделение Социального фонда по ХМАО-Югре в проактивном режиме осуществляет перерасчет выплат гражданам с инвалидностью и устанавливает им социальные пособия. Например, ежемесячную денежную выплату: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/federal_beneficiaries/edv/ и набор социальных услуг: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/federal_beneficiaries/nsu/. Последний включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр, позвонив по телефону: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре