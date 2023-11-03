Рабочая поездка директора Департамента здравоохранения в городскую больницу Когалыма
Алексей Добровольский встретился с коллегами. Знакомство и общение прошло на равных, интересно о важном и насущном, о дальнейшем развитии учреждения. Вместе с главным врачом больницы Ильмиром Замановым, Алексей Альбертович посетил новые объекты больницы – Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и эндоскопическое отделение.
Глава медицинского ведомства познакомился с возможностями Центра амбулаторной онкологической помощи и его основными функциями. Заведующий ЦАОП Талех Юсифов рассказал, что в ближайшее время центр будет проводить химиотерапию в рамках стационара одного дня и пациенту не придётся выезжать в Сургут и тратить на это целый день.
В отделении эндоскопии Алексей Альбертович пообщался с медицинским персоналом и заведующим отделения Сергеем Стефашиным. «Уровень оборудования высокий, что позволяет проводить глубокую диагностику и малоинвазивное хирургическое вмешательство, обеспечивая полную безопасность исследования и его комфорт. Поэтому я надеюсь, что с открытием этих двух мощных отделений раннее выявление онкологических заболеваний, будет способствовать увеличению продолжительности жизни жителей Когалыма» - отметил директор Депздрава.
Особое внимание директор уделил работе Колл-центра, который является одним из ключевых звеньев системы здравоохранения. Он общался с операторами и старшей медицинской сестрой регистратуры Соловьевой Васильевной, которая рассказала о структуре и ресурсах колл-центра. Также директор оценил работу приёмного отделения, закупку нового оборудования для оказания экстренной и неотложной помощи населению города, отметил, отработанную в отделении систему ургентной службы.
По итогам рабочей поездки директора Департамента здравоохранения Югры обсуждены дальнейшие пути развития больницы, внедрение новых технологий и повышение качества оказываемой медицинской помощи населению города.
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