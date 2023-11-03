Ночь искусств в Ханты-Мансийске в самом Художественном
4 ноября в Югре проводят Всероссийскую культурно-образовательную акцию «Ночь искусств». Она приурочена к празднованию Дня народного единства.
Государственный художественный музей традиционно присоединяется к акции с большой и увлекательно программой. В этом году она пройдёт под лозунгом «Четыре искусства».
В разных музейных пространствах расскажут и покажут, что такое синтез искусств и как соединить вместе совершенно разные виды творчества.
Театр! Настало его время. Юбилейная выставка Няганского театра юного зрителя «ВРЕМЯ – ТЕАТР нам 30!» уже развернулась в одном из залов самого Художественного. В экспозиции декорации, костюмы и реквизит самых ярких спектаклей театра. Всего более 100 экспонатов. Некоторые можно потрогать своими руками. Редкий музей пойдёт на такое. Не правда ли?
Именно в эту ночь пройдёт актёрский квартирник от Няганского театра «Байки на ночь глядя». «Взаимодействие нашего музея и театров региона – дело трижды полезное. В нашем музее есть собственный театр, а значит, артисты ГХМ смогут перенять опыт коллег. Посетители музея познакомиться с декорациями, репертуаром театра, актерами и, уверена, появятся те, кто захочет стать зрителями театра», - прокомментировала открытие новой выставки директор Музея Елена Кондрашина.
Но на этом Мельпомена не успокоится. Этой ночью в Музее ещё будут шуршать кулисы и меняться маски. В музейном конференц-зале, который часто превращается в зрительный, будет работать творческая музейно-театральная лаборатория «Сказки о картинах». Там пройдут актерские тренинги для всех желающих и короткие театрализации, где, буквально, оживят картины. Площадку под руководством Натальи Голицыной организует труппа музейного театра «Четыре Искусства».
«Ночь искусств» в самом Художественном - это не стандартные для традиционного музея мероприятия. Выставка обложек виниловых пластинок на площадке «Круглое искусство» будет соседствовать с современными формами подачи изобразительного искусства. Восприятие абстрактной живописи дополнят звучанием электронной музыки. Творческая акция «Угол обзора» покажет, что каждый звук имеет цвет и форму. Студенты художественного отделения Центра искусств для одаренных детей Севера напишут абстрактную картину, а за музыку с виниловых пластинок на площадке будет отвечать Демури Апаликов. Под электронные ритмы и запахи свежей краски, они создадут нечто новое в мире синтетического искусства. А ещё одарённые студенты примут участие в модном показе. Он также пройдёт под виниловые ритмы.
Тренинги! Как много в этом звуке для сердца нашего слилось. И в звуке, и в слове. Именно об успешном применении последнего расскажет ночным жителям Музея известный югорский журналист Анна Свалова. Мастер-класс направлен на развитие техники речи. Анна приведет примеры о практических приёмах публичных выступлений: как правильно дышать во время выступления, надо ли расслабляться или же напрягаться, раскроет и другие секреты ораторского искусства.
Талантливый югорский художник Николай Устюжанин расскажет о некоторых живописных приемах и покажет это на практике. Николай происходит из династии мастеров, член Союза художников России, участник, дипломант и лауреат региональных, всероссийских и международных выставок. Произведения художника находятся в частных коллекциях и государственных музеях, что свидетельствует о признании его таланта и значимости его творчества. Николай Устюжанин преподает на художественном отделении Колледжа-интерната «Центр искусств для одаренных детей Севера» и уже воспитал целую плеяду молодых и талантливых учеников.
Николай Устюжанин умело использует технику акварели, чтобы создать выразительные и тонкие по цвету произведения. В своих спокойных и задумчивых картинах художник создает воздушные пейзажи, с помощью нежной полупрозрачной краски передавая силуэты людей, зданий, очертания горизонта. На его акварели можно смотреть бесконечно, они как будто способны останавливать время и переносить зрителя в мир, полный гармонии и спокойствия.
В зале иконописи свою лекцию о живописи в фильмах Андрея Тарковского представит искусствовед Надежда Владиленовна Сухорукова. Тарковский был не только великим кинорежиссером, но и художником. В своих фильмах не просто цитировал произведения искусства, а составлял диалоги с музыкальными, литературными, философскими и живописными трудами мыслителей.
Клуб настольных игр «Чердак» вновь встретит в музее всех неравнодушных. Он давно полюбился многим горожанам и вновь распахивает свои двери для всех любителей настольных игр.
Ровно в 22.30 состоится традиционный «Интеллектуальный аукцион»! Будут разыграны призы между теми посетителями, которые примут активное участие в мероприятиях Ночи искусств в Государственном художественном музее.
Во время акции посетителей ждут традиционные выставки, квесты, обилие мастер-классов, к организации которых подключатся и филиалы музея. Для гостей проведут «мастер-класс для будущих модельеров «Ю-стиль», мастер-классы «Техника гуаши», «Маски», «Театральный реквизит», «Линогравюра».
Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева представит творческую лабораторию «Югорский авангард». Там расскажут о жизни и творчестве Заслуженного художника России Геннадия Райшева, представят избранные произведения Мастера, раскроют архаичные коды, зашифрованные в его работах. Каждый гость творческой площадки сможет создать открытку ручной работы или отпечатать принт на собственной одежде (обязательно принесите с собой футболку/любой аксессуар для нанесения штампа).
Состоится и концертная программа. Лучшие профессиональные артисты региона выйдут на сцену ГХМ в Ночь искусств. Их имена всем хорошо известны. Это: Инна Черных, Василий Сердышов, Любовь Шелест, Анна Маркова, Ирина Плотникова, Ангелина Безрукова, Екатерина Бурцева, Алексей Коржов.
Мероприятия Государственного художественного музея в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» будут широко освещаться на официальном сайте учреждении https ghm-hmao.ru, а также в его аккаунтах в социальных сетях.
Добро пожаловать в Музей!
Дата - 4.11.2023 г.
Время - 19:00 – 24:00
Место - ул. Мира 2
Государственный художественный музей