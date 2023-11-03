Наталья Комарова предложила провести третий Международный форум «ГЧП в сфере устойчивого развития коренных народов» в Югре
Губернатор автономного округа приняла участие в пленарном заседании II Международного форума «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития народов».
Мероприятие направлено на объединение участников государственно-частного партнёрства в сфере устойчивого развития коренных народов, популяризацию и развитие стандартов социальной ответственности бизнеса, а также на учёт мнения коренных народов в их формировании.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что одна из задач форума — это содействие эффективному диалогу государства, коренных народов и бизнеса, а также продвижение положительных практик. В их числе Игорь Баринов назвал работу Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
«Один из таких примеров — это Югра, где за 60 лет в местах проживания коренных малочисленных народов добыто около 13 миллиардов тонн нефти. В тоже время они сохранили свою культуру, традиционный образ жизни и выдвинули взаимовыгодную социально-экономическую модель взаимодействия с промышленными компаниями. Также в автономном округе ежегодные затраты промышленных компаний по тысячам соглашений с семьями коренных народов составляют порядка 700 миллионов рублей. Всё это содействует укреплению их систем жизнеобеспечения на традиционных землях», — сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей.
Отметим, что на территории автономного округа проживают народы ханты, манси и лесные ненцы. По данным регионального реестра территорий традиционного природопользования, в Югре живут более пяти тысяч человек из числа коренных народов.
Для сохранения традиционного уклада в регионе применяются свыше 70 законов и подзаконных актов, в которых регулируются вопросы социально-экономического развития коренных народов.
Также в автономном округе образовано 475 территорий традиционного природопользования, из которых 333 находятся в границах лицензионных участков по разведке и добыче углеводородов.
«Защита исконных и фундаментальных прав коренных народов Югры жить на своих родовых угодьях, вести традиционный образ жизни обеспечивается решениями государства, региона, муниципальных образований, промышленных компаний и граждан», — сказала глава региона.
В рамках форума Наталья Комарова рассказала о достижениях региона в данной сфере: «Созданы окружной совет представителей коренных малочисленных народов Севера, Комиссия по развитию коренных малочисленных народов Севера и по вопросам территорий традиционного природопользования, советы представителей коренных народов при главах муниципальных районов. Также раз в два года проходит межрегиональная конференция “Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон”».
По словам главы региона, в дополнение к государственной системе учёта в Югре создан комплексный, поимённый список семей, живущих на стойбищах.
Кроме того, в автономном округе реализуется проект «IT-стойбище», обеспечивший цифровое равенство коренных народов, живущих в местах традиционного проживания.
«Создание сети IT-стойбищ, сейчас у нас их уже 77, позволило реализовывать образовательный проект “Стойбищная школа-сад”. На сегодняшний день в Югре действует семь стойбищных школ-садов, в которых занимается 45 детей», — отметила губернатор Югры.
Также в регионе культуру и традиции коренных народов развивают через этнотуризм: созданы 60 программ этнографической направленности. В 2022 году маршруты этнотуризма посетили более 108 тысяч человек.
Глава региона отметила, что в деревне Русскинской Сургутского района создаётся новый туристический объект — парк «Тропа предков», отражающий быт и традиции коренных народов. Открытие такой территории поможет привлечь в населённый пункт больше туристов. Работы над созданием парка завершатся в следующем году.
«В результате применения нашей модели взаимодействия государства, промышленных компаний и граждан с 2019 года объём промышленного производства в области добычи полезных ископаемых увеличился почти на два триллиона рублей; количество граждан из числа коренных народов, ведущих традиционный образ жизни, выросло с 4,5 тысячи до 5 015 человек. Доля граждан из числа коренных народов, удовлетворённых качеством предоставляемых мер поддержки, выросла с 30 до 80%», — подчеркнула глава региона.
В завершение своего выступления Наталья Комарова поздравила участников с состоявшимся форумом и предложила провести третий Международный форум «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов» в Югре.