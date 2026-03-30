Коренная Югра: живая память Медвежьих игрищ
27 марта в Центре ремёсел состоялась презентация книги «Коренная Югра: История возрождения Медвежьих игрищ». Разработчики замысла этого издания – депутат Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры Татьяна Степановна Гоголева, кандидат исторических наук, этнограф, доцент Югорского государственного университета Татьяна Александровна Молданова. Авторами текстов также являлись – кандидат филологических наук, этнолог, фольклорист Ольга Эдуардовна Балалаева и этнограф института этнографии Исследовательского центра гуманитарных наук Будапештского университета им. Лоранда Этвёша (Венгрия) Эстер Рутткаи-Миклиан.
Издание замышлялась как живая летопись возрождения Медвежьего праздника, начиная с конца 1980-х годов по настоящее время, поэтому книга говорит устами тех, кто непосредственно занимался возрождением обряда и непосредственно участвовал в этих ритуалах. Книга состоит из трёх частей, одна из них посвящена возрождению медвежьих игрищ северных хантов, другая – восточных хантов и третья – северных манси.
В публикации собраны: информация о носителях традиции, воспоминания участников обряда, архивные материалы и большое количество фотографий. Всё это свидетели уходящего времени, когда живы были аутентичные носители древнего обрядового комплекса обских угров, а лица участников ритуала светились радостью от возможности соприкосновения с живой многовековой традицией предков.
Презентация началась с показа драматических сценок Медвежьих игрищ в исполнении детей и молодёжи. Вовлечённость подрастающего поколения в элементы ритуального действия вселяет надежду на то, что медвежий праздник сохранится не только в настоящем, но и в будущем.
На встрече собрались заинтересованные люди, для которых важны родной язык, культура и будущее Медвежьих игрищ. Гости воодушевленно делились воспоминаниями, говорили о личном опыте участия в празднике и о значении этой традиции для сохранения культурной идентичности. Как отметили участники, особенно символично, что книга сумела объединить хантов и манси – как единый народ, связанный общей историей и общими духовными корнями. Презентация вышла за рамки знакомства с книгой – она стала площадкой для диалога, хранительницей памяти и источником вдохновения, подчеркнув: традиции живут, пока их хранят люди.
В заключительной части мероприятия присутствующие могли получить книгу в подарок с автографами авторов.
Пётр Молданов
Югра мўвев йис вєр: пўпи хот ӆыӆӑӊ рўв
Ай кєр тыӆӑщн 27-мит хӑтӆӑн ремёслайт Центр хот хуща вәйтантупсы вәс, мӑта тӑхийн «Коренная Югра: История возрождения Медвежьих игрищ» йиӆпа єтум киника оӆӑӊӑн путӑр мӑнӑс. Щимӑщ киника вєрты нумӑс пунсӑӊӑн − Югра Ассамблея хуща рәпитты депутат нє Татьяна Степановна Гоголева па исторической наукайт кандидат, этнограф, Югорской государственной университет хуща рәпитты доцент ими Татьяна Александровна Молданова. Щи кӑтӊӑн муӆтаса киника хуща путрӑт хӑншсӑӊӑн – филологической наукайт кандидат, этнолог, фольклорист Ольга Эдуардовна Балалаева па Лоранд Этвеша Будапештской университет нємуп хуща вәӆты Исследовательской центр гуманитарной наука тӑхийн рәпитты этнограф Эстер Рутткаи-Миклиан (щит Венгрия мўвн).
Кӑтӊӑн хән киника вєрты нумӑса юхӑтсӑӊӑн, хўв мӑр путӑртсӑӊӑн, муй вўрн щи киника хӑншты, муй вўрн вєрты. Тӑмхӑтӆ пўпи хот ӆэщӑтты ёха, пўпи хотн вәӆум мирева киника ӆўӊӑтты муй па хурӑт вантты әмӑщ ат вәӆ. Щит пӑта щӑта хӑншты оӆӊитса щи оӆӑт эвӑӆт, хән пўпи хот йиӆпа нух аӆумты питса – щит 1980-мит оӆӑт эвӑӆт тӑмхӑтӆ вәнта. Щӑӆта па ӆын щиреӆн щӑта ма ат кӑӆ, мӑта ёх щи пўпи хотӑт ӆэщатыйӆсӑт, мӑта хуятӑт арисӑт, яксӑт па муйсӑр хуятӑт щи пўпи хотӑтн вәсӑт па йис вєрӑт сємн вантсӑт.
Киника хәӆум йит тӑйӆ, оӆӑӊ тӑхеӆн хӑншман, муй вўрн пўпи хот увӑс хӑнтэт хуща ӆэщатыйӆса, кимӑт пєлкӑӆн – сәрханӆ хӑнтэт пўпи вєр оӆӑӊӑн хӑншман, хәӆмит пєлӑкн – увӑс вухаӆь мирев пўпи хот оӆӑӊӑн путӑр мӑнӆ.
Єтум киника хуща ха ӑкӑтман: пўпи хот хуща ариты ёхӆўв вәӆупсы оӆӑӊӑн путрӑт, муйсӑр вєрӑт нумӑсн хӑщсӑт щи пўпи хотӑт хуща вәӆум мирев хуща, архивӑт эвӑӆт вўюм хурӑт па арсыр нєпекӑт па арсыр хурӑт. Щит иса щи оӆӑтн ариюм па щи оӆӑтн вәӆум мирев оӆӑӊӑн, мӑта ёх йис вєрӑт хуӆна вєра ма нумӑсн-сӑмн тӑйсэӆ, па пўпи хотн вәӆум мирев сӑмӑт щи ёх пєӆа вантман ищи ӆуӆтасӑт, вєншӆаӆ па нх муӆӑӊа вєрсэӆ щи әмӑщ вєрӑт пєӆа вантман.
Вәйтантупсыйн мєт оӆӑӊ няврємӑт па айӆат ёх ӆуӊӑӆтупӑт ванӆтӑсӑт. Няврємӑт па айӆат ёх щи вєрӑта каш тӑйты ки питӆӑт, щирн пўпи хотэв еӆӆы ӆыӆӑӊа хӑтьӆ.
Ӑктупсыя щи мирев юхӑтсӑт, мӑта хуятӆўв рәт ясӑӊ, йис вєрӑт па пўпи хот оӆӑӊӑн сӑмӆаӆ хошиӆӑт. Юхтум ёх ар путӑр тӑйсӑт, муй тӑхетн ӆыв пўпи хотн вәсӑт, па муй пӑта ӆывеӆа пўпи хот мосӆ. Путӑртсӑт, ишӑксӑт па и м вєр – тӑм киника хуща хӑнтэт па вухаӆь ёх и нумӑса павӑтсыйт, и йис ӆєрӑт ванӆтӑсыйт пўпи хот мухты.
Тӑм ӑктупсыйн мирев ар вєрӑт оӆӑӊӑн путӑртсӑт, и йис нумӑс ӆєрӆаӆ нух таӆсӑт, па еӆӆы иха вәӆты м нумӑса питсӑт: йис вєрӑт щирн ӆыӆӑӊа хӑтьӆӑт, хән ӆыв мўӊ нумӑсӆўвн, мўӊ вәӆупсэвн вәӆты питӆӑт.
Щи путрӑт хуӆам пийн кашӑӊ хӑннєхә пищ тӑйс киника ёша павӑтты па хӑншум кӑтӊӑн эвӑӆт ёш пос вўты.
Пётр Молданов