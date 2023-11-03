В МЧС Югры напомнили о правилах пожарной безопасности в зимний период
В Югре снизилось количество пожаров и число погибших в результате возгораний. В то же время пострадавших стало больше.
С наступлением холодов по традиции возрастают риски возникновения пожаров в жилых домах. В МЧС Югры рассказали о текущей ситуации по обеспечению безопасности и дали рекомендации жителям, как уберечь свое жилье от огня.
С начала года на территории округа произошло 1884 пожара. По сравнению с тем же периодом прошлого года их количество снизилось на 1,8 %, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Югре Игорь Бозов.
«В этом году на пожарах погибло 35 человек, из них двое детей. В прошлом году за тот же период погибло 42 человека, в том числе четыре ребенка. К сожалению, в этом году фиксируем рост количества травм на пожарах — с начала года травмировано 73 человека, в том числе четыре ребенка. В прошлом году показатели — 69 человек, из них пять детей. Хотя бы детей пострадало меньше», — отметил глава управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Югре.
Около 40% всех возгораний приходится на весенне-зимний период, половина из них происходит в жилых объектах. Наиболее частной причиной – в более 36% случаев – является нарушение правил использования электрооборудования.
«Современное жилище насыщено электроприборами. По возможности не стоит оставлять их без присмотра, если речь не идет об устройствам бесперебойной работы, таких как холодильники, wi-fi-роутеры и тому подобное», — отметил Игорь Бозов.
Вторая причина — неосторожное обращение с огнем. Из-за этого начинается чуть более 20% всех пожаров.
«Здесь стоит обратить внимание на курение в постели, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, а также использование открытого огня», — подчеркнул представитель МЧС.
Третий момент, на который стоит особо обратить внимание домовладельцев, связан с эксплуатацией печного оборудования.
«Частный жилой сектор, а также дома в садоводческих товариществах зачастую имеют печное отопление. С приходом холодной погоды риск возникновения пожаров из-за неисправности печного оборудования возрастает. Здесь стоит обратить внимание на целостность конструкции печей и дымоходов», — добавил эксперт ведомства.
Об этом в том числе сотрудники МЧС активно напоминают жителям в ходе профилактических рейдов по частному сектору и садоводческим товариществам. Также обращают внимание на состояние электрооборудования, проводки и так далее. Например, предупреждают о запрете на использование самодельных нагревательных приборов.
«Профилактическая работа у нас организована на систематической основе. А в периоды повышенного риска, как сейчас, мы ведем ее в усиленном режиме. В ходе рейдов мы предоставляем жильцам наглядные материалы, памятки, проводим беседы. Основная цель — донести информацию о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и способах, как защитить себя от пожара», — отметил замглавы окружного управления МЧС.
Он напомнил, что собственник жилья в первую очередь сам несет ответственность за безопасность своего дома не только перед собой и своей семьей, но и окружающими.
Особо внимательно следует эксплуатировать газовое оборудование. Игорь Бозов напомнил, что нельзя в домашних условиях использовать газовые баллоны объемом более 5 литров. А при устойчивом запахе газе категорически не следует включать освещение и электроприборы во избежание воспламенения горючей смеси от искры — сначала нужно тщательно проветрить помещение, чтобы концентрация газа снизилась до безопасных объемов.