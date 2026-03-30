Всероссийский форум детского народного искусства
В Ханты-Мансийске 28-29 марта в Центре народных и художественных промыслов состоялся ежегодный всероссийский форум детского народного искусства. В нём приняли участие юные таланты со всей страны. Мероприятие стало важной площадкой для демонстрации творческих достижений детей, подростков и студентов, увлечённых традиционными ремёслами и народными промыслами. В этом году организаторы отметили значительный рост числа участников и повышение уровня представленных работ.
Директор Центра ремёсел Марина Кабакова рассказала:
«В сравнении с предыдущим годом число заявок заметно увеличилось. Участники представляют свои работы из различных регионов России. Некоторые школьники и студенты принимают участие дистанционно, представляя свои проекты онлайн. Такой формат позволяет охватить больше талантливых ребят, даже тех, кто не имеет возможности лично присутствовать на форуме».
Особое внимание уделяется качеству работ. Многие участники демонстрируют глубокие знания традиционных техник и подходов, создавая настоящие шедевры народного творчества. Примером служит работа юной участницы Анны Вьюткиной из села Саранпауль Берёзовского района, которая уже второй год принимает участие в конкурсе и демонстрирует стабильно высокий уровень мастерства.
В этом году организаторы решили расширить спектр номинаций, добавив категорию реконструкции, что позволило участникам продемонстрировать свои умения в воссоздании исторических артефактов и предметов быта. Эта инициатива получила положительные отзывы среди участников и зрителей.
Также в этом году впервые были введены три категории лауреатов: первая, вторая и третья степень. Такое решение направлено на поощрение большего количества талантливых детей и создание здоровой конкуренции между участниками.
Организаторы стараются охватить широкий диапазон возрастных групп, начиная с младшего школьного возраста и заканчивая студентами. Особое внимание уделяется детям до десяти лет, поскольку именно в этом возрасте закладываются основы интереса к народному искусству и творчеству.
Образовательный аспект мероприятия подчёркивается акцентом на самостоятельное изучение истории и традиций участниками. Организаторы стремятся вдохновить детей на глубокое погружение в тематику народных ремёсел, что способствует развитию критического мышления и творческого потенциала.
Всероссийский форум детского народного искусства становится важным событием в культурной жизни страны. Благодаря росту числа участников и повышению качества работ форум укрепляет связь поколений и способствует сохранению национальных традиций.
Николай Меров