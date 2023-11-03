В Югре начали строить зимники
В Октябрьском районе началось обустройство зимних автомобильных дорог. В муниципалитете будут работать 11 из 57 зимников Югры. Общая протяжённость этих зимних автодорог, соединяющих населённые пункты района — 338,8 километра.
Работы ведутся для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения. Занимается обустройством зимних автодорог и ледовых переправ АО «ГК «Северавтодор». Начали работу специалисты раньше, чем в прошлом году.
«Дорожники уже приступили к подготовительным работам по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Подрядчик подготовил технику, необходимое оборудование на посты регулирования и технические средства дорожного движения. Приступил к работам по устранению колейности и обустройству более пологих берегов», — сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района.
По состоянию на 3 ноября устранена колейность и размывы земляного полотна на участках автозимников «Сергино — Андра» (с 0 по 6 километр), «Приобье — Перегребное» (с 0 по 4 километры), «Урманный — Каменное» (с 16 по 19 километры).Также дорожники выровняли проезжие части, устранили размывы на подходах к ледовым переправам через реку Обь в районе посёлков Перегрёбное, Шеркалы и Андра. Общая площадь планировки местности составляет 6 000 квадратных метров.
Источник: Новости Югры