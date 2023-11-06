Уникальную операцию при редкой опухоли провели онкологи в Сургуте

В рамках образовательного проекта Социального фонда России для школьников и студентов «Все о будущей пенсии» специалисты Отделения СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре провели в режиме онлайн уроки пенсионной и финансовой грамотности юным югорчанам.