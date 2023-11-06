Уникальную операцию при редкой опухоли провели онкологи в Сургуте
Циторедуктивную операцию с гипертермической интраперитонеальной химиотерапией при мезотелиоме брюшины выполнили 59-летней пациентке. Этот вид оперативного вмешательства относится к одним из самых сложных в абдоминальной хирургии. Операция длилась 6,5 часов.
В операционной работала бригада онкологов- хирургов: Сергей Копейка, Алексей Аксарин, Павел Троян, операционная медсестра Альфия Канипова, анестезиолог Рафаэл Гайнуллин.
Перитонеальная мезотелиома - редкая злокачественная опухоль, которая изначально развивается в брюшине. Вовремя циторедуктивной части операции была удалена вся париетальная брюшина, а также резецированы метастазы с висцеральной брюшины (покрывающей внутренние органы). Затем в брюшную полость были установлены дренажи и проведён сеанс гипертермической интраперитонеальной химиотерапии. Это инновационный метод лечения в онкологии, который предполагает введение в брюшную полость химиопрепарата, нагретого до 42–43 °C. В послеоперационном периоде пациентка получила комплексное лечение и выписалась в удовлетворительном состоянии на 15 сутки.
Благодаря своевременно установленному диагнозу мезотелиомы брюшины, опытной бригаде онкологов-хирургов, выполняющих циторедуктивные операции при канцероматозе брюшины и HIPEC, стало возможным радикальное лечение редкой злокачественной опухоли.