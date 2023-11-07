Нижневартовские врачи приняли участие в Съезде хирургов России
В Москве завершился XV Съезд хирургов России, который проходил совместно с IX Конгрессом московских хирургов. Это одно из самых важных для хирургического сообщества страны событие, где собрались порядка четырёх тысяч делегатов из 83 регионов Российской Федерации и гости из зарубежных стран. В мероприятии приняли участие заместитель главного врача по хирургии БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» – Михаил Тихомиров, заведующий хирургическим отделением №3 – Василий Колядко и врачи-хирурги Павел Колядко и Павел Васинцев.
В течение трёх дней специалисты обсуждали актуальные вопросы хирургии по сорока научным направлениям. «Были представлены секции как по плановой, так и по экстренной хирургии. Секции большие, программные, по животрепещущим и острым темам. В частности, хирургии острых заболеваний брюшной полости, травм, заболеваний толстой кишки, щитовидной железы, грыж передней брюшной стенки и многое другое», – делится впечатлениями врач-хирург Павел Колядко.
Особое внимание участников привлекла секция, посвящённая роботохирургии – перспективного и динамически развивающегося направления. Одной из основных достопримечательностей выставки стал робот Da Vinci xi, предназначенный для выполнения робот-ассистированных хирургических вмешательств. Хирурги имели возможность поработать с этим уникальным медицинским оборудованием и оценить преимущества использования роботов в практике. «Такие конференции являются не только полезным и интересным опытом для любого врача, но и побуждают стремление к самосовершенствованию и дополнительный интерес к профессии», – прокомментировал врач-хирург Павел Васинцев.
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