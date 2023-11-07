Социальный фонд в этом году оказал россиянам свыше 107 млн услуг
Более 107 млн услуг оказано Социальным фондом (СФР) с начала года. Ежедневно специалисты фонда оформляют выплаты и различные меры поддержки десяткам тысяч россиян. Среди клиентов Соцфонда люди старшего поколения, ветераны, люди с инвалидностью, семьи с детьми и многие другие граждане, которым необходима поддержка и забота государства. Накануне Дня народного единства рассказываем о том, какие услуги россияне получают в самом крупном социальном ведомстве России.
Востребованы среди граждан сервисы Социального фонда, связанные с предоставлением различных сведений. Для удобства практические все сервисы фонда по предоставлению информации переведены в электронный формат и доступны в личном кабинете на портале госуслуг. Работающим россиянам доступны сведения о пенсионных коэффициентах, стаже и отчислениях работодателей, а также о профессиональной деятельности. Семьи с детьми найдут в кабинете актуальную сумму неиспользованного материнского капитала.
Чаще всего граждане интересуются тем, какая пенсия у них сформирована, и запрашивают данные индивидуального лицевого счета. Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет справки и выписки, подтверждающие оформление выплат и право на льготы.
Запросы также поступают на получение сведений из единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Она позволяет узнать о существующих мерах поддержки, а также получить информацию по уже предоставляемым выплатам и пособиям. Всего в этом году Социальный фонд удовлетворил около 26 млн обращений граждан по различным видам сведений.
Свыше 89 млн услуг (83%) оказано в этом году с использованием электронного формата взаимодействия.
В числе приоритетных направлений работы фонда – развитие проактивного принципа оформления выплат без участия со стороны их получателей. Постепенно сокращается количество справок и подтверждающих сведений, которые необходимо представлять для оформления выплат и социальной помощи. За счет этого экономится время россиян и увеличивается скорость обслуживания. В этом году, например, Социальный фонд оформил единое пособие родителям более 10 млн детей. В большинстве случаев родителям достаточно было подать только заявление, остальные сведения фонд получил по межведомственному взаимодействию.
Развитие цифровых сервисов не отменяет прием граждан в клиентских службах Соцфонда и многофункциональных центрах. Тем более, что в офисах СФР активно применяются клиентоцентричные стандарты обслуживания. Специалисты делают все, чтобы граждане получали услуги быстро и комфортно. Обслуживание ведется по экстерриториальному принципу, большинство услуг можно получить в любом офисе независимо от места жительства. При этом сотрудники предоставляют услуги комплексно и всегда помогут клиенту получить сразу все положенные меры поддержки, а не только те, за которыми он обратился.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре