Театр обско-угорских народов – Солнце представит зрителям премьеру новогоднего спектакля «Варвара-краса, Новый год и чудеса»
С 16 по 30 декабря 2023 года в 12 00, 14 00 и 16 00 часов на сцене театра «Солнце» Дед Мороз будет дарить детям и взрослым свой главный новогодний подарок – легкий, весёлый музыкальный интерактивный спектакль «Варвара-краса, Новый год и чудеса» 0+.
Все начинается с того, что Дед Мороз решил пересчитать имущество и ... оказался заложником собственного обещания! Теперь Новый год под угрозой срыва! Приключения Деда Мороза и его команды, Варвары-красы и Чуда-Юда беззаконного станут ярким и захватывающим квестом в череде праздничных новогодних событий вашей семьи!
Не обойдется и без волшебства: сказочные превращения и красота зимнего праздника обязательно подарят зрителям самые искренние эмоции.
Вас ждет фейерверк музыки, новогоднего волшебства и смеха!
Продолжительность спектакля – 50 минут.
Стоимость билета в будние дни – 600 рублей.
Стоимость билета в выходные дни – 700 рублей.
Стоимость показа спектакля для организаций при покупке всех билетов – 90 000 рублей.
Телефоны для справок:
8 (3467) 33-54-61 – касса;
8 (951) 974-07-47 – Ольга.
8 (900) 386-05-20 – Оксана;
Адрес: ул. Мира, д. 14А (Дом дружбы народов), офис 324.
Театр обско-угорских народов - Солнце