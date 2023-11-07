Югра приглашает россиян принять участие в Этноквизе
«Каждый народ, даже самый маленький, - неповторимый узор на ковре человечества», - писал Чингиз Айтматов. И мы, многонациональный народ России, бережно храним и передаем подрастающему поколению этот узор культурного и языкового многообразия.
Окружной Дом народного творчества приглашает всех жителей нашей страны принять участие в Этноквизе по страницам Антологии народной культуры Российской Федерации.
Проверьте свои знания в нематериальном этнокультурном достоянии с 4 по 16 ноября на сайте https://ugra-nasledie.ru/.
Первые 3 участника, ответившие правильно на все вопросы, станут победителями и будут награждены подарками. Специальный приз приготовила региональное отделение ОГО Ассамблея народов России в Югре.
Итоги объявим 21 ноября на сайте Окружного Дома народного творчества и в группе во ВКонтакте - https://vk.com/odntugra86.
Желаем удачи всем участникам!
Этноквиз проводится при поддержке Правительства Югры.
АУ ХМАО - Югры "Окружной Дом народного творчества"