Туристский форум «Югратур» стартует в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске 10-11 ноября пройдёт ежегодный туристский форум «Югратур 2023» — главное деловое событие автономного округа в сфере туризма.
Для участников и гостей форума откроются выставочные и интерактивные площадки: фотозоны со снегоходами и зимними аттракционами, выставка вездеходной техники и альпинистского снаряжения, активности от хоккейного клуба «Югра», разнообразные мастер-классы, фотовыставка «Югра — сказка здесь!», дегустация национальной кухни обских угров, путешествия с помощью VR-технологий, а также презентация туристических возможностей автономного округа.
Для гостей будут работать ярмарка продовольственных товаропроизводителей и специализированный фудкорт; в ремесленной зоне «Город мастеров» каждый сможет создать сувенир своими руками.
В рамках деловой программы форума запланировано проведение презентационных и экспертных сессий, круглых столов и пленарных заседаний, мастер-классов и лекций, посвящённых актуальным вопросам развития туристической отрасли в автономном округе.
Экспертами выступят представители акселерационной и образовательной программ, института развития городов Республики Татарстан, Ассоциации модульных отелей, сервиса МТС Travel, Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России, «Автодор — Девелопмент». Специально для отельеров Югры в этом году организована мастерская сервиса tutu.ru.
Подробная программа и онлайн-участие — на сайте форума.