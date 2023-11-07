Росгвардия организовала съемки проекта «Россия – страна героев!» в Югре
Специалисты пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие во Всероссийском ведомственном мультимедийном проекте «Россия – страна героев!», в рамках которого рассказали об одной из улиц города Советский, названной в 2008 году в честь Героя Российской Федерации младшего сержанта Александра Бузина. Он стал первым югорчанином, удостоенным высшей государственной награды – медали «Золотая звезда».
Во взаимодействии с представителями администрации и общественных организаций росгвардейцы организовали встречи и запись видеоинтервью с Валентиной Валентиновной Бузиной – мамой Александра, а также жителями города, знающими его лично, ознакомились с личными вещами и письмами героя, посетили микрорайон Картопья – 1, где находится улица Бузина, и другие памятные места.
«Александр Бузин – один из тех героев, чей подвиг, бесстрашие и самопожертвование – достойный пример мужества и преданности Родине, так необходимый сегодня подрастающему поколению», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Выпуск проекта о югорчанине состоится на официальных страницах Росгвардии в социальных сетях в ближайшее время.
Справочно:
Александр Сергеевич Бузин родился 28 июля 1976 года в городе Нижний Тагил Свердловской области. Спустя 12 лет его семья переехала на постоянное место жительства в Советский Ханты-Мансийского автономного округа. Здесь он провел детство и юность, окончил школу и училище, работал в лесопромышленном комбинате, был призван в армию.
Рядовой Бузин проходил срочную службу в сапёрном батальоне дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России в должности инструктора-кинолога. Вместе со своей служебной собакой – овчаркой по кличке Джон – он дважды был командирован для выполнения боевых задач на Северный Кавказ.
21 мая 1996 года, продвигаясь впереди группы, Александр вёл инженерную разведку местности. Обнаружив засаду чеченских боевиков, он первым открыл огонь, чтобы предупредить следовавших за ним товарищей и не допустить внезапного нападения на группу. В ходе завязавшегося боя рядовой Бузин получил 6 ранений, из которых три были смертельные.
Была ранена и его собака Джон, которая пережила Александра всего на месяц. Верный пёс умер от ранений и горя. Когда Александра обнаружили разведчики, минно-розыскная собака лежала возле его бездыханного тела и плакала.
Ценой своей жизни Александр Бузин предотвратил гибель группы и обеспечил выполнение поставленной задачи. За несколько дней до гибели ему было присвоено звание младшего сержанта, но узнать об этом он не успел.
За героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания, младшему сержанту Бузину Александру Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре