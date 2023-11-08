Более 2 тысяч югорских школьников приняли участие в онлайн-уроке по пенсионной грамотности
В рамках образовательного проекта Социального фонда России для школьников и студентов «Все о будущей пенсии» специалисты Отделения СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре провели в режиме онлайн уроки пенсионной и финансовой грамотности юным югорчанам.
Школьникам Югры рассказали о том, как действует пенсионная система в России, какие виды пенсий существуют, зачем нужен СНИЛС, при каких условиях у человека возникает право на получение страховой пенсии, как заработать страховую пенсию и сформировать накопительную, а также обо всех преимуществах электронной трудовой книжки. Также специалисты фонда проинформировали школьников о возможности получать государственные услуги Социального фонда России через интернет.
«Очень важно понимать, что только с «белой зарплаты» отчисляются страховые взносы на будущую пенсию. Кроме того, сегодня в распоряжении будущих пенсионеров находятся удобные инструменты для контроля за формированием будущей пенсии. Это личный кабинет гражданина на сайте Социального фонда России и на портале Госуслуг», – подчеркнула Ксения Кубышко, заместитель начальника управления социального обеспечения семей с детьми – начальник отдела установления мер социальной поддержки семьям с детьми.
Всю информацию о том, как формируется будущая пенсия, можно найти на сайте Школьникам о пенсиях (http://school.sfr.gov.ru/).
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре