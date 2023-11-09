27 тысяч взрослого населения Нягани привито от гриппа
Это 99% от общего количества горожан, подлежащих иммунизации. Медицинские работники утверждают: в настоящее время вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики гриппа.
Достаточное количество антител к вирусу гриппа накапливается в человеческом организме примерно через 2 недели после прививки. При контакте с больным гриппом образовавшиеся антитела уничтожают вирус. Выработанный иммунитет держится в среднем на протяжении 9-10 месяцев, в отдельных случаях - от полугода до года.
Врачи рекомендуют делать прививку за 2-3 месяца до разгара сезонной эпидемии. Лучше всего озаботиться вакцинацией против гриппа в начале-середине осени (сентябрь-октябрь, начало ноября). Но иммунизацию можно провести и позже, но в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом необходимо будет две недели не контактировать с больными, имеющими явления ОРВИ.
«Неоспорима и важность массовой вакцинации населения. Предотвратить широкое распространение гриппа можно лишь привив 60% населения. Такой охват прививками позволяет защитить те группы людей, которым прививка не проводилась (дети до 6 месяцев, лица, имеющие противопоказание к прививке). За ежегодные эпидемии гриппа ответственны вирусы типов А и В. Именно против них направлено действие современных противогриппозных вакцин. Принцип вакцинации позволяет успешно бороться не только с простудными заболеваниями, но и с возможными осложнениями от перенесенной инфекции. Кроме того, делая профилактические прививки, мы тренируем нашу иммунную систему для борьбы с опасными инфекциями, что очень важно», - отмечает Людмила Арабаджи, врач-терапевт БУ «Няганская городская поликлиника».
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