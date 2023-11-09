Николай Ташланов рассказал в телевизионном ток-шоу о медпомощи в труднодоступных территориях Югры
Депутат окружной Думы, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Центра профпатологии Николай Ташланов стал гостем утренней программы «С 7 до 10» телеканала «Югра».
В прямом эфире парламентарий рассказал об итогах пятимесячной навигации плавполиклиники «Николай Пирогов» в сельские поселения региона и о строительстве новой плавполиклиники для автономного округа.
В начале разговора Николай Ташланов подчеркнул, что летняя навигация прошла в штатном режиме, все задачи по медицинскому обслуживанию населения выполнены в полном объеме.
«Плавполиклиника, согласно утвержденному Департаментом здравоохранения графику, посетила 48 сел и деревень, врачи осмотрели около 6 тыcяч югорчан, провели более 13 тысяч медицинских осмотров и около 35 тысяч лабораторных исследований. За помощью к санитарной авиации не прибегали, все задачи, стоящие перед специалистами плавполиклиники, были выполнены», – отметил Николай Ташланов.
Отвечая на вопросы журналистов о преобладающих заболеваниях среди жителей, а также о востребованности медицинских услуг и специалистов, главный врач подчеркнул, что структура заболеваемости в течение многих лет практически не меняется во всех возрастных группах.
«На первом месте находятся заболевания органов пищеварения, связанные с краевой патологией – описторхозом. Далее следует патология сердечно-сосудистой системы – это артериальная гипертония и различные формы ишемической болезни сердца. На 3 месте – патология эндокринной системы, которая более всего представлена ожирением, заболеваниями щитовидной железы и сахарным диабетом.
Каждый год жители поселков ждут прибытия «Николая Пирогова». Пациенты обращаются к специалистам не только с целью лечения, но и для профилактики, чтобы узнать о своем текущем состоянии здоровья. Особенно востребованы консультации узких специалистов и функциональная диагностика», – отметил Николай Ташланов.
Ведущих телепрограммы также интересовало, в чем заключается уникальность новой плавполиклиники, киль для которой был заложен в начале октября текущего года в Коломне.
«Это будет первый в России речной теплоход, изначально спроектированный как специализированное медицинское судно. Напомню, что «Николай Пирогов» таковым не являлся, он был переоборудован под медицинские нужды. Весь опыт, который был накоплен за многие годы, будет реализован на новом теплоходе.
Плавполиклиника будет оснащена передовыми технологиями, позволяющими эффективно проводить диагностику и лечение пациентов. Она позволит работать с маломобильными группами граждан и обеспечит удобные условия как для посетителей, так и для медицинского персонала. В первую навигацию теплоход должен будет отправиться в 2026 году», – подчеркнул парламентарии.
Завершая разговор, Николай Ташланов отметил, что зимой врачи передвижной поликлиники вновь отправятся в отдаленные и труднодоступные населенные пункты региона, как только установятся ледовые переправы.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника депутата Думы Югры