Александр Новьюхов выступил с докладом на панельной сессии «Содействие социально-экономическому развитию коренных народов: практика и потенциал»
Мероприятие состоялось в Москве, в рамках II Международного форума «Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов».
Ежегодный форум направлен на объединение участников государственно-частного партнерства в сфере устойчивого развития коренных народов, популяризацию и развитие стандартов социальной ответственности бизнеса, а также на учет мнения коренных народов в их формировании.
Как рассказал сенатор, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов, ключевой задачей мероприятия остается содействие эффективному диалогу государства, коренных народов и бизнеса, а также изучение и продвижение положительных практик.
В ходе работы отмечено, что особую роль в обеспечении социальных и экономических интересов коренных народов играют органы власти субъектов и корпоративные стратегии промышленных компаний. Информацию об эффективных моделях взаимодействия бизнеса и региональных правительств представили участники из Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия) и ряда других территорий.
О социальных проектах и добровольно принимаемых обязательствах по поддержке традиционного образа жизни рассказали представители компаний-недропользователей.
«Раньше подобного рода мероприятия проводить было крайне сложно из-за большого количества противоречий у сторон диалогового процесса. Сегодня мы видим совершенно иную ситуацию. И коренные народы, и представители крупного бизнеса говорят о партнерских, обоюдовыгодных процессах, которые для государства остаются важнейшим элементом устойчивости и развития», – отметил парламентарий.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника сенатора
Совета Федерации ФС РФ