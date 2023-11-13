Творческий вечер «Музыкальное приношение» ко Дню рождения Г.С. Райшева
17 ноября в 16.00 в Галерее-мастерской художника Г.С. Райшева, филиале Государственного художественного музея состоится творческий вечер «Музыкальное приношение» к Дню рождения заслуженного художника России Геннадия Степановича Райшева.
Мероприятие пройдет в пространстве выставки «Геннадий Райшев. Музыкальное приношение», которая связана с синтезом изобразительного искусства и музыки – важной составляющей творчества Мастера.
Музыкальную программу вечера представят известные музыканты Югры Ирина Пасхальская, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (вокал), Ирина Плотникова (фортепиано), лауреат всероссийских и международных конкурсов, представитель молодого поколения Юлия Евдокимова (скрипка). Их программа, так же как и выставка Геннадия Райшева «Музыкальное приношение», посвящены году С.В. Рахманинова.
Диалог художника и музыкантов, композитора, чье творчество формировалось в период Серебряного века – времени синтеза искусств – станет лейтмотивом творческой встречи. Знакомясь с картинами Геннадия Райшева, участники смогут увидеть многообразие возможностей обогащения живописи и графики музыкальными формами и открыть для себя новые грани мироощущения, о чем автор говорил на одной из выставок: «Все зарождается от созерцания и размышления над природными явлениями. В природе и даже во Вселенной все гармонично, взаимосвязано. Музыка - это организованная стихия. То же можно сказать и о живописи, о графике».
Друзья, коллеги и почитатели художника увидят также кадры видеохроники, представляющей знакомого нам Маэстро, посетят Мастерскую и обменяются своими воспоминаниями.
Будем рады видеть Вас в Галерее-мастерской Г.С. Райшева по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 1. Вход свободный.
«Государственный художественный музей»