Учителя и наставники Института народов Севера РГПУ имени А. И. Герцена
На прошлой неделе, 10 ноября, в Санкт-Петербурге РГПУ имени А. И. Герцена в стенах Института народов Севера прошёл Всероссийский научный семинар "Учителя и наставники северян в Герценовском университете (к 75- летию ученого-североведа А. И. Гашилова). С приветственным словом поздравить юбиляра вышел в онлайн заместитель директора НП " Российский центр освоения Арктики", Президент Совета ассоциации "Оленеводы мира" Сергей Харючи. Поздравительные телеграммы зачитали от заместителя председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ С. И. Неверова, заместителя председателя Думы - председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера ХМАО-Югры Е. Д. Айпина.
Студенты Института народов Севера подготовили поздравления на родных языках. Творческий фольклорный коллектив студентов "Увас хус" исполнил и музыкальные номера.
На семинар приехали также земляки Аркадия Ивановича с Томской области, гости с Таймыра, Ямала и Югры. Каждый представил свою презентацию по теме учительства и наставничества.
Тамара Мерова