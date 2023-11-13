Четвертую операцию по пересадке сердца провели врачи главной клиники Югры
Сегодня пациент готовится к выписке. «Мы включили пациента в лист ожидания на трансплантацию и уже на следующий день «возникло» донорское сердце», - говорит оперирующий кардиохирург, заведующий кардиохирургическим отделением БУ «Окружная клиническая больница» Сергей Стефанов.
Это уже четвертая операция по пересадке сердца. Все пациенты ведут активный образ жизни, однако они под контролем медицинского учреждения и на связи с врачами. Врачи кардиохирургического отделения провели сложнейшую, крайне редко проводимую в округе операцию по трансплантации сердца.
В Югре трансплантацию органов выполняют с 2015 года. Именно тогда впервые пересадили пациенту донорскую почку. В 2019 году провели первую успешную операцию по пересадке печени, в 2021 году – две успешные операции по пересадке сердца, в 2022 году - трансплантация роговицы глаза. Сегодня на счету у Службы трансплантологов Югры 62 операции по пересадке почки, 11 операций по пересадке печени, 22 операции по пересадке стволовых клеток, 12 операций по пересадке роговицы глаза и 4 успешные трансплантации сердца.
Развитие органного донорства – важная задача для здравоохранения округа. Пересадка донорских органов дает пациентам надежду на активную жизнь. Куратором и союзником окружной клинической больницы все эти годы остается главный трансплантолог страны Сергей Готье и его команда из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. В этом году федеральные эксперты побывали в Ханты-Мансийске и высоко оценили работу службы трансплантологов Югры. Между медицинскими учреждениями было подписано Соглашения о долгосрочном сотрудничестве.
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