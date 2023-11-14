Более 200 жителей Югры получили компенсацию стоимости полиса ОСАГО в 2023 году
Граждане с инвалидностью либо их представители, которым автомобиль необходим по медицинскими показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации (ИПРА), имеют право на возмещение 50% стоимости полиса ОСАГО. В этом году компенсацию получили 229 югорчан на общую сумму более 1 миллиона рублей.
Компенсация предоставляется автоматически, если все организации, ответственные за предоставление услуг, направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.
Получить компенсацию также можно на основании заявления. Его можно подать в МФЦ, через портал Госуслуг, или обратившись в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства. При себе также необходимо иметь полис ОСАГО и справку от органов медико-социальной экспертизы об инвалидности, в которой в том числе указаны медицинские показания для приобретения транспорта.
Компенсация в заявительном порядке предоставляется при отсутствии в государственных информационных системах сведений о счете. Обратиться за ней можно в течение всего года после оформления ОСАГО.
Денежные средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о возмещении расходов.
Подробнее о компенсации полиса ОСАГО: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/social_support/mery_podderzhki/ctp_compens...
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре