Более 200 жителей Югры получили компенсацию стоимости полиса ОСАГО в 2023 году

В этом году в Югре 559 мужчин находятся в отпуске по уходу за родившимся ребенком. Пока папа ухаживает за малышом, Социальный фонд ежемесячно выплачивает родителю пособие в размере 40% среднего заработка. Средства предоставляются до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года.