Депутаты Думы округа утвердили новый закон, касающийся международных и внешнеэкономических связей
Председатель Думы Югры Борис Хохряков подписал Постановление о законе об отдельных вопросах в сфере осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований округа международных и внешнеэкономических связей. Депутаты рассмотрели и одобрили документ в заочном формате.
Как пояснил спикер окружной Думы, проект закона был разработан
в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве для урегулирования отдельных вопросов в сфере осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа международных и внешнеэкономических связей.
Кроме полномочий органов государственной власти
автономного округа в сфере осуществления органами местного самоуправления международных и внешнеэкономических связей, урегулирован порядок регистрации соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с органами местного самоуправления иностранных государств. Представление в уполномоченный орган информации об осуществлении международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления, перечней соглашений.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры