Более 500 участников соберет в Югре международный гуманитарный форум
С 16 по 17 ноября в Ханты-Мансийске пройдёт VIII Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». В этом году он посвящен теме многополярности мира.
Организаторами форума выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа и фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».
На 35 площадках выступят около 50 экспертов, в том числе федерального уровня. В этом году пройдёт международный женский патриотический форум «Катюша», в рамках которого состоится круглый стол при участии губернатора Югры Натальи Комаровой, Совета Евразийского женского форума, Союза женщин России, Роспатриотцентра, Россотрудничества, Евразийского объединения женщин — региональных лидеров, Фонда Талая, женщин — руководителей патриотических объединений и представителей зарубежных стран.
В международном событии примут участие более 500 человек из автономного округа, Китая, Сербии, Белоруссии и Донецкой Народной Республики. В состав делегации из ДНР войдут соискатели на грант губернатора, в том числе и получатели региональной финансовой поддержки, а также те, кто уже приступил к реализации своих социально значимых проектов.
Чтобы принять участие в VIII Международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», необходимо зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/36Tcf6.
В рамках форума будет презентована фотовыставка «Люблю. Жду. Югра» югорского дизайнера Елены Скакун о женщинах, рассказывающих о своих мужьях-героях. На треке «Добрые люди» представят мотивационные лекции, сессии и дискуссии, раскрывающие разные стороны добровольчества в России и Югре.
На форум также приглашены представители крупного бизнеса, для вовлечение сотрудников организаций в грантовую деятельность, интеграция социальной деятельности крупного бизнеса с грантом губернатора Югры.
Для социально ориентированных некоммерческих организаций на форуме запланирована работа по реальному измерению результатов от социальных проектов, которые они реализуют.
Также на полях форума будет подписан ряд значимых для развития автономного округа соглашений, в том числе с Ассоциацией волонтёрских центров по созданию югорского центра компетенций «Добрино».
Подробная программа форума размещена на официальном сайте https://60parallel.ru.
Отметим, на форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» будут объявлены имена победителей конкурса на грант губернатора Югры для физических лиц и награждены обладатели премии «Признание» и премии губернатора для поощрения и поддержки талантливой молодёжи.