Коллектив больницы передал автомобиль и гуманитарную помощь медсестре в зону СВО
Работа врачей и медсестер в военных госпиталях представляет собой опасное и изнурительное дело. Жизнь раненых солдат зависит от специалистов, которые заботятся о них. Наталья, старшая медсестра реанимации окружной больницы Нижневартовска, полгода назад решила по контракту отправиться служить в зону СВО. Для обеспечения комфортных перемещений и доставки гуманитарной помощи, медсестре был необходим автомобиль. Коллеги приняли коллективное решение найти и восстановить транспортное средство. Среди коллектива гаража был найден владелец подходящего автомобиля — внедорожника с автоматической коробкой передач, который за 20 лет проехал половину России. Несмотря на продолжительную эксплуатацию, состояние автомобиля оставалось хорошим. Сотрудники гаража провели ремонт двигателя и восстановление рамы.
Главный врач Алексей Сатинов передал Наталье ключи и документы на автомобиль. «Этот автомобиль подготовлен для облегчения работы тех, кто находится на передовой, и для своевременной доставки помощи нуждающимся», - рассказал Алексей Владимирович. Кроме того, медицинский персонал собрал всё необходимое для бойцов и госпиталя: продукты, средства гигиены, нижнее белье, берцы, теплые носки и так далее.
Сейчас медсестра находится в отпуске в Нижневартовске. После его завершения она отправится на фронт помогать раненым бойцам.
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