Югорский экономический форум объединит почти 800 участников
Первый Югорский экономический форум пройдет в Ханты-Мансийске с 20 по 23 ноября. Форум объединит порядка 800 участников.
На протяжении четырех дней около 60 дискуссионных площадок соберут представителей органов власти, крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, экспертов экономики, представителей Минэкономразвития РФ и Минпромторга РФ, ВЭБ.РФ, Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, Ассоциации промышленных кластеров и особой экономической зоны (ОЭЗ), Ассоциации индустриальных парков.
Участники форума обсудят актуальные вопросы экономики развития региона, привлечения инвестиций, построение государственно-частного партнерства, реализацию нефтегазового потенциала и промышленной инфраструктуры Югры, меры поддержки малого и среднего бизнеса в форматах круглых столов и пленарных заседаний.
Темой главного пленарного заседания станет «Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность», модератором выступит шеф-редактор, ведущий телеканала РБК Кирилл Токарев.
В первый день работы пройдут Инвестшкола 2.0. «Инвестиционное профилирование — ключ к тактическому развитию муниципальных образований», чемпионат Global Management Challenge «Кубок Югры по управлению бизнесом “Точка роста”», круглый стол «Работа с Wildberries».
Предпринимателей Югры ждет насыщенная образовательная программа, нацеленная на улучшение бизнес-компетенций в муниципалитетах. В рамках форума «Слет креативных предпринимателей» бизнес-сообщество рассмотрит опыт создания креативных коллабораций, пройдет public-talk с органами власти, инфраструктурой поддержки бизнеса и креативными индустриями в условиях северного региона, состоится круглый стол с региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей, игра-нетворкинг «Креативный штурм», конкурс «Молодой предприниматель Югры».
Специалисты Фонда развития Югры проведут сессию «Инфраструктура для беспилотного транспорта» и защиту проектов выпускников школы начинающего фермера «Я — фермер Югры».
На площадке Югорского экономического форума состоится встреча научного сообщества. В рамках экспертной дискуссии «Кооперация науки, образования и бизнеса как инструмент развития промышленности» выступит директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман. Также эксперты обсудят пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири, правовые и организационные вопросы оборота, лабораторного исследования кернового материала и флюидов, методы повышения эффективности разработки месторождений углеводородного сырья и как окружающая среда влияет на устойчивое развитие региона.
Кроме того, 23 ноября в Москве состоится презентация первой особой экономической зоны производственно-промышленного типа в Югре «Нягань».
Организаторами форума выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», Технопарк высоких технологий, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана. Форум пройдет на двух площадках: КВЦ «Югра-Экспо» и концертно-театральный центр «Югра-Классик».
Программа первого Югорского экономического форума — https://uef.ugraforum.ru/.