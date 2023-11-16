Искусственный интеллект помогает школьникам готовиться к экзаменам
Первую в России образовательную платформу на базе искусственного интеллекта для подготовки к ЕГЭ по информатике запускает Яндекс Учебник. Все задания бесплатные и доступны по ссылке.
Платформа «ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником» включает более 500 заданий по программированию разных уровней сложности, актуальные версии вариантов ЕГЭ, методические материалы, а также помощника на базе искусственного интеллекта.
На платформе школьники смогут готовиться к экзамену по информатике в своём темпе, использовать объяснения нейросети, вспомогательные материалы от методистов Яндекс Учебника, встроенный редактор кода, а также актуальные задания от ФИПИ и ведущих авторов. Здесь же можно проверить свою готовность к ЕГЭ: решить варианты в условиях, приближенных к реальному экзамену. Сервис подходит для занятий в школе, с репетитором и самостоятельной подготовки к экзаменам.
ИИ-помощник по запросу учеников объяснит незнакомый термин, а также выдаст объяснения логики решения заданий и необходимую теорию в виде видеороликов. Он не предоставляет готовые ответы, а мотивирует учеников находить их самостоятельно. В дальнейшем ИИ-помощник сможет анализировать решения школьников, определять, на какие темы ученику нужно обратить больше внимания, и рекомендовать ему персонально подобранные задания. А ещё поможет разобрать ошибки – найти и объяснить конкретные строки, из-за которых не работает код.
На платформе также есть встроенный редактор кода. Теперь ученикам не придётся открывать несколько вкладок и перемещаться между ними, чтобы решать задания по программированию.
Чтобы готовиться к ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником, школьнику нужно:
1. Перейти по ссылке clck.ru/36DWxV и авторизоваться с помощью Яндекс ID
2. В блоке «Решать задания с ИИ-помощником» выбрать тему задания и нажать кнопку «Решать»
3. Нажать на кнопку «</> Редактор», чтобы вызвать редактор кода
4. Перейти в блок «Решать варианты, как на экзамене», чтобы проверить свои знания без подсказок ИИ-помощника
5. Если возникли трудности, обратиться в чат поддержки – он находится внизу справа.