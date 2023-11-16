Сергей Чирков продемонстрировал Татьяне Голиковой работу цифровых сервисов Социального фонда на выставке «Россия»
Председатель Социального фонда (СФР) Сергей Чирков сегодня принял участие в выставке «Россия» в Москве, где продемонстрировал работу электронных сервисов Социального фонда. Глава ведомства представил их вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру труда Антону Котякову, которые также посетили выставку и побывали на экспозиции «Семья. Работа. Долголетие».
Цифровые сервисы фонда реализованы практически по всем выплатам и мерам поддержки – от детских пособий до пенсии. Продемонстрированные на выставке услуги помогают гражданам быть в курсе всех полагающихся выплат, а фонд использует данные своей информационной системы, чтобы проактивно предоставлять меры уже при наступлении определенного жизненного события, не дожидаясь обращения со стороны человека.
«Сегодня на выставке мы показываем сервисы, которые помогают гражданам хорошо понимать, какие выплаты государство предоставляет в тех или иных ситуациях», – отметил Сергей Чирков во время презентации. Цифровая платформа фонда, по словам главы СФР, сейчас является навигатором по выплатам для семей с детьми, а также пенсионеров, граждан с инвалидностью и многих других.
На выставке Татьяна Голикова и Сергей Чирков также пообщались с гостями центров Социального фонда для людей старшего поколения. Они посетили экспозицию выставки по приглашению СФР. Центры открыты в большинстве регионов России, их социальная миссия – организовать досуг людей старшего поколения, создать атмосферу заботы и внимания, предоставить пожилым людям возможности для самореализации. Сотрудники Соцфонда создают в центрах комфортные условия для творчества, учебы и общения людей серебряного возраста. Фонд привлекает к этой работе учреждения культуры, общественные объединения, медицинские и другие организации.
Международная выставка-форум «Россия» открылась в начале ноября. Здесь на одной площадке представлены важнейшие достижения страны. Одна из экспозиций называется «Семья. Работа. Долголетие» и посвящена социальной политике государства. В рамках экспозиции посетители могут узнать о цифровых решениях и услугах Социального фонда России, которые будут полезны для всей семьи.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре