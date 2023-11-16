Наталья Комарова проведет ряд встреч с семьями югорчан — участников специальной военной операции
В ходе рабочей поездки в Югорск губернатор Наталья Комарова анонсировала подготовку встреч с семьями военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции или уже завершили воинский контракт.
«Мы сейчас готовим ряд встреч с семьями военнослужащих, набираем вопросы, которые часто задают. Эти встречи — и решение проблем, и психологическая поддержка», —отметила губернатор Югры, сообщив, что дала поручение подготовить мероприятия в течение ближайших двух недель.
Напомним, на встрече в Советском районе находящийся в отпуске военнослужащий поблагодарил Наталью Комарову за оперативную . помощь региона по всем запросам югорчан-участников СВО.
«Все наши заявки решаются моментально, чувствуется постоянная поддержка. От лица всего нашего подразделения вам низкий поклон, а выполнение задач с той техникой и оборудованием, что нам прислали из Югры, стало намного проще. В последней посылке пришли квадрокоптеры, люди проходят на них обучение, до этого мы получили крайне необходимые радиостанции», — сказал советчанин.