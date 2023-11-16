Природа – наш дом родной!
15 ноября в посёлке Берёзово прошло мероприятие под названием «Сохраним природу родного края», которое провели работники районного Дома культуры для маленьких березян. Мероприятие прошло в игровой форме, ребята узнали о Красной книгой России и Югры, а также о том, какие краснокнижные животные обитают на территории нашего округа. Поиграли в игры: «Назови животное», «Угадай животное», где проявили свою логику, мышление и знания о природе с уроков «Окружающий мир» и опыта, который даётся в семье. Итоговой работой было создание листовки на тему охраны и сбережения природы.
На встречу с детьми пришли работники природоохранных учреждений посёлка Берёзово: начальник «Берёзовского лесхоза» Л.А. Касимов, инженер охраны и защиты леса Г.Н. Благодаров, государственный инспектор заказника «Берёзовский» А.В. Табун и руководитель заказника «Берёзовский» С.В. Венчиков. Кроме этого, гости выступили в качестве жюри и оценивали рисунки ребят. В данном конкурсе участвовали ребята 1 и 2 классов, все победители были отмечены грамотами и подарками, а участники – сладкими призами.
Как отмечают организаторы, основная цель мероприятия – воспитание у детей любви к родной природе, а значит, любви к Родине, всё это в человеке формируется с детства. Вести детей в мир природы, научить понимать её, воспитать способность видеть красоту родной природы, беречь её – это важнейшие задачи, которые организаторы ставят для себя.
Марина Табун