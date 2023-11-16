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Маша Курикова рассказала о селе Полновате и школе

16.11.2023

Учащиеся и педагоги школы имени И.Ф. Пермякова села Полновата приняли участие в телемосте заключительного мероприятия Всероссийского конкурса «Расскажи о своей кочевой школе». 


В данном конкурсе от нашей школы участвовала воспитанница подготовительной группы Маша Курикова, которая в своём видеоролике рассказала о нашем селе и школе.

По итогам конкурса она была награждена сертификатом участника, а её руководителю Ольге Ивановне Куриковой было адресовано Благодарственное письмо.
Юнкор Валерия Туполева,
ученица 10 класса Полноватской средней школы им. И.Ф. Пермякова

16.11.2023

16.11.2023