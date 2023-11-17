Завершился приём заявок на конкурс «В мире сказок и легенд»
Завершился приём заявок на детский окружной конкурс комиксов на обско-угорских языках «В мире сказок и легенд». На конкурс поступило 104 работы, из них на хантыйском языке – 44 комикса и на мансийском языке – 60 комиксов. Участие приняли ребята из Берёзовского, Октябрьского, Сургутского, Белоярского, Нижневартовского, Кондинского районов, из городов – Югорска, Ханты-Мансийска, Радужного и Мегиона.
Итоги конкурса подведёт Экспертный совет, в состав которого вошли известные деятели культуры, науки, работники средств массовой информации, общественные и государственные деятели Югры из числа коренных малочисленных народов Севера. Победителей выявят в двух возрастных категориях: 6-12 лет и 13-18 лет на хантыйском, мансийском языках в отдельности. Они будут удостоены дипломами за I, II и III место.
Имена победителей станут известны 10 декабря 2023 года, в День образования автономного округа – Югры.
Людмила Теткина